В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 10 по 17 марта 2025 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали бананы (5,45%) и яблоки (2,19%).
Умеренно поднялись цены на картофель (1,96%), черный чай (1,74%), сыры (1,7%) и молоко (1,56%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (21,68%), яйца (4,09%), соль (3,21%), рис (1,5%) и макароны (1,02%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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