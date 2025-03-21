В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали бананы (5,45%) и яблоки (2,19%).

Умеренно поднялись цены на картофель (1,96%), черный чай (1,74%), сыры (1,7%) и молоко (1,56%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (21,68%), яйца (4,09%), соль (3,21%), рис (1,5%) и макароны (1,02%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.