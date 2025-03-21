В Башкортостане за сутки эвакуировали еще 38 человек

Согласно отчету МЧС, на сегодняшний день на контроле находится 21 ситуация (+9 за сутки) в 15 муниципальных образованиях. Затоплено 276 придомовых участков (+109 за сутки), 107 домов, 14 участков автомобильных дорог, один низководный мост.

Всего проведено 20 взрывных работ (четыре в Азово, 16 в Тавакачево), использовано 600 кг взрывчатых веществ. Ведется мониторинг подвижки льда. На сегодняшний день, 21 марта, запланированы взрывные работы в превентивных целях на реке Ай в Месягутово.

Всего эвакуированы 204 человека (+38 за сутки), в том числе 49 детей (+11). В пунктах временного пребывания находятся 62 человека. Эвакуировались к родственникам 142 человека, в том числе 44 ребенка.

Наибольший рост уровня воды зафиксирован на реке Белая в Охлебинино (+280 см), Уфа (+90 см), на реке Уршак в Ляхово (+107 см), на реке Сим в Глуховский (+97), на реке Юрюзань в Чулпан (+176 см).