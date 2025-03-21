Первая партия экспортного груза из Башкортостана отправилась в Африку

Сегодня, 21 марта, региональный Минтранс сообщил о том, что из Башкортостана отправлена на экспорт в североафриканскую страну Марокко первая партия гранулированного подсолнечного шрота весом около 3,5 тыс. тонн. Для доставки груза задействовано 53 хоппер-зерновоза.

Груз с подсолнечным шротом будет доставлен за 25 дней до порта Танжер Мед в Марокко, что значительно быстрее и дешевле доставки грузов альтернативным видом транспорта.

Ожидается, что грузы из Башкортостана в Африку будут отправляться регулярно. Сейчас прорабатывается вопрос о формировании в ближайшее время еще одного состава с подсолнечным шротом в Марокко.