18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Первая партия экспортного груза из Башкортостана отправилась в Африку

Куйбышевская магистраль продолжает развитие новых маршрутов. По ней уже отправляют товары, следующие в Индию, Иран и страны Ближнего Востока.

Фото Минтранс Башкортостана

Фото Минтранс Башкортостана

Сегодня, 21 марта, региональный Минтранс сообщил о том, что из Башкортостана отправлена на экспорт в североафриканскую страну Марокко первая партия гранулированного подсолнечного шрота весом около 3,5 тыс. тонн. Для доставки груза задействовано 53 хоппер-зерновоза.

Груз с подсолнечным шротом будет доставлен за 25 дней до порта Танжер Мед в Марокко, что значительно быстрее и дешевле доставки грузов альтернативным видом транспорта.

Ожидается, что грузы из Башкортостана в Африку будут отправляться регулярно. Сейчас прорабатывается вопрос о формировании в ближайшее время еще одного состава с подсолнечным шротом в Марокко.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: