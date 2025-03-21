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Инфляция в Башкортостане в феврале ускорилась до 9,47%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам февраля 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в феврале составила 9,47% в годовом выражении.

В январе была зафиксирована на отметке 9,24%, ускорившись с 8,87% декабря.

Официального комментария от регулятора пока нет. Январское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков продуктов. При этом Многие непродовольственные товары подешевели из-за охлаждения спроса, так что в этой области там темп прироста цен снижается.

В сфере услуг ощутимое влияние на инфляцию оказало повышение государственных пошлин и региональных тарифов, а также увеличение издержек.

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