Инфляция в Башкортостане в феврале ускорилась до 9,47%

Инфляция в Башкортостане в феврале составила 9,47% в годовом выражении.

В январе была зафиксирована на отметке 9,24%, ускорившись с 8,87% декабря.

Официального комментария от регулятора пока нет. Январское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков продуктов. При этом Многие непродовольственные товары подешевели из-за охлаждения спроса, так что в этой области там темп прироста цен снижается.

В сфере услуг ощутимое влияние на инфляцию оказало повышение государственных пошлин и региональных тарифов, а также увеличение издержек.