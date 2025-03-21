В Уфе дали старт проекту «Дом башкирской яшмы»

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о запуске долгосрочного проекта, который получил рабочее название «Дом башкирской яшмы».
Фото опубликовал Радий Хабиров
«Дом башкирской яшмы» – это музейно-выставочный комплекс, который откроется в одном из зданий на Советской площади в Уфе.
В нем будут представлены панно в технике знаменитой «флорентийской мозаики».
«Нам предстоит очень долгая, кропотливая работа, на несколько лет. Признаюсь, я долго думал, начинать ли ее. В понедельник мы подпишем соответствующее распоряжение.
Яшма, изделия и картины из нее – это наш культурный код. Уверен, когда мы завершим этот проект, он станет частью сокровищницы Башкортостана и центром притяжения для туристов», – написал Радий Хабиров.
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