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Новый провал грунта на улице Интернациональной в Уфе

С приходом весны и началом таяния снега Уфа традиционно уходит под землю. Второй за этот сезон серьезный провал грунта зафиксирован в Калининском районе.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Девятого марта ночью провал грунта произошел во дворе дома по улице Интернациональной, 193/1, тогда под землю ушла легковушка.

Тот провал оперативно заложили глиной, но сегодня, 21 марта, администрация города опубликовала фото нового провала – на этот раз не такого большого и на проезжей части около дома Интернациональная, 191.

«Здесь уже работают городские службы, также прибыли представители ресурсоснабжающей организации. В ближайшее время будет произведено вскрытие проезжей части, засыпка, уплотнение грунтом и щебенение. Ситуация находится под контролем», – сообщили в мэрии.

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