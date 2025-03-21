Новый провал грунта на улице Интернациональной в Уфе

Девятого марта ночью провал грунта произошел во дворе дома по улице Интернациональной, 193/1, тогда под землю ушла легковушка.

Тот провал оперативно заложили глиной, но сегодня, 21 марта, администрация города опубликовала фото нового провала – на этот раз не такого большого и на проезжей части около дома Интернациональная, 191.

«Здесь уже работают городские службы, также прибыли представители ресурсоснабжающей организации. В ближайшее время будет произведено вскрытие проезжей части, засыпка, уплотнение грунтом и щебенение. Ситуация находится под контролем», – сообщили в мэрии.