️В Башкортостане расширили покрытие 4G

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор связи расширил сеть 4G в 28 малых населенных пунктах региона.
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Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям 19 районов республики, включая Архангельский, Аскинский, Благовещенский, Калтасинский, Чекмагушевский и Янаульский.
Как сообщает Минцифразвития Башкортостана, особое внимание было уделено обеспечению связью малых населенных пунктов, таких как деревня Чулпан с населением менее 100 человек, и сел Козлоялово, Кузьминки и Кугарчи-Буляк, где проживает не более 150 человек.
После развертывания нового телеком-оборудования скорость передачи данных в этих районах достигла 60 Мбит/с, что позволяет жителям в полной мере использовать современные цифровые сервисы.
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