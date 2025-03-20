️В Башкортостане расширили покрытие 4G

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям 19 районов республики, включая Архангельский, Аскинский, Благовещенский, Калтасинский, Чекмагушевский и Янаульский.

Как сообщает Минцифразвития Башкортостана, особое внимание было уделено обеспечению связью малых населенных пунктов, таких как деревня Чулпан с населением менее 100 человек, и сел Козлоялово, Кузьминки и Кугарчи-Буляк, где проживает не более 150 человек.

После развертывания нового телеком-оборудования скорость передачи данных в этих районах достигла 60 Мбит/с, что позволяет жителям в полной мере использовать современные цифровые сервисы.