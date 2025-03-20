18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Пляжи, хостелы и горнолыжные трассы Башкортостана возьмут под региональный контроль

Депутаты Госсобрания республики планируют рассмотреть поправки в закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан».

Речь идет о расширении сферы регионального государственного контроля и надзора в туристской отрасли. Такая необходимость появилась после принятия федерального закона, передающего новые полномочия субъектам.

«Если раньше региональный надзор в сфере туризма ограничивался контролем за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, то теперь поднадзорной будет туристская индустрия в целом.

В числе объектов контроля и надзора будут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Поднадзорной остается и деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Наша главная цель – высокое качество туристического сервиса в республике, прозрачность и равные конкурентные условия для всех участников рынка», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: