Пляжи, хостелы и горнолыжные трассы Башкортостана возьмут под региональный контроль

Речь идет о расширении сферы регионального государственного контроля и надзора в туристской отрасли. Такая необходимость появилась после принятия федерального закона, передающего новые полномочия субъектам.

«Если раньше региональный надзор в сфере туризма ограничивался контролем за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, то теперь поднадзорной будет туристская индустрия в целом.

В числе объектов контроля и надзора будут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Поднадзорной остается и деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Наша главная цель – высокое качество туристического сервиса в республике, прозрачность и равные конкурентные условия для всех участников рынка», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.