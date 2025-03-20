В Уфе строят 3 новых детсада

Всего в Уфе на сегодняшний день строятся три детсада: в микрорайонах Цветы Башкирии, Затон-Восточный и ЖК «Сосны». Работы частично финансируются застройщиками в рамках инвестиционных соглашений.

«Радует, что работы в Цветах Башкирии ведутся с опережением графика. Общая готовность объекта порядка 65%. Завершается облицовка вентилируемого фасада из керамогранита, внутренняя отделка помещений.

Закупили лучшие МАФы и оборудование. На мой взгляд, это будет самый красивый садик в Уфе. Задача – к новому учебному году открыть двери для маленьких уфимцев. Штат укомплектован, уже получили заявки от родителей», – подписал мэр эти фото в соцсетях.