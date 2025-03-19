В Башкортостане из-за паводка перекрыли несколько дорог

В Башкортостане продолжается борьба с весенним паводком. Региональный Минтранс публикует список участков дорог, перекрытых на данный момент из-за подтоплений.
Фото: ГУ МЧС России по РБ
Для всех видов транспорта
Гафурийский район – от Янгискаина до Мраково;
Белорецкий – Инзер-Нукатово-Аисово рядом с Аисово, между Верхним Авзяном и Исмакаево;
Кугарчинский – Старосубхангулово – Мраково от границы с Бурзянским районом до поворота в Бикбулатово;
Иглинский – в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе;
По объездным дорогам и мостам
Кармаскалинский – через реки Караелга вблизи Кулушево и Уршак между Камчалытамак и Староянбеково;
Альшеевский – через реку Курсак рядом с Идрисово;
Аургазинский – через реку Турсагазы в Таштамаке;
Бижбулякский – через реку Дема на подъезде к деревне Набережный;
Стерлитамакский – через реку Куганак в селе Новое Барятино.
Для грузовых автомобилей
Янаул – Верхние Татышлы – Шулганово – Ялгыз-Нарат – Майск в Татышлинском районе;
Старобалтачево – Аскино в Балтачевском и Аскинском районе;
Старые Казанчи – Урманкуль – Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском районе;
Чишмы – Языково – Чекмагуш в Чекмагушевском районе;
Янаул – Старый Курдым в Янаульском районе.
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