В Башкортостане из-за паводка перекрыли несколько дорог

Для всех видов транспорта

Гафурийский район – от Янгискаина до Мраково;

Белорецкий – Инзер-Нукатово-Аисово рядом с Аисово, между Верхним Авзяном и Исмакаево;

Кугарчинский – Старосубхангулово – Мраково от границы с Бурзянским районом до поворота в Бикбулатово;

Иглинский – в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе;

По объездным дорогам и мостам

Кармаскалинский – через реки Караелга вблизи Кулушево и Уршак между Камчалытамак и Староянбеково;

Альшеевский – через реку Курсак рядом с Идрисово;

Аургазинский – через реку Турсагазы в Таштамаке;

Бижбулякский – через реку Дема на подъезде к деревне Набережный;

Стерлитамакский – через реку Куганак в селе Новое Барятино.

Для грузовых автомобилей

Янаул – Верхние Татышлы – Шулганово – Ялгыз-Нарат – Майск в Татышлинском районе;

Старобалтачево – Аскино в Балтачевском и Аскинском районе;

Старые Казанчи – Урманкуль – Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском районе;

Чишмы – Языково – Чекмагуш в Чекмагушевском районе;

Янаул – Старый Курдым в Янаульском районе.