18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

УФАС Башкортостана нашло нарушения в закупке медицинских изделий на 57 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобу на закупку Управления материально-технического обеспечения регионального Минздрава.

Управление искало поставщика медицинских изделий (датчики системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы), закупка проводилась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость контракта более 57 млн рублей.

Жалобу в службу подало ООО «Кардея»: описание объекта закупки составлено с нарушением требований закона о контрактной системе – указанные характеристики необходимых медизделий не соответствуют коду КТРУ.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС признало ее обоснованной. Заказчику выдано предписание об аннулировании закупки. Также будет возбуждено административное дело.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: