УФАС Башкортостана нашло нарушения в закупке медицинских изделий на 57 млн рублей

Управление искало поставщика медицинских изделий (датчики системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы), закупка проводилась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость контракта более 57 млн рублей.

Жалобу в службу подало ООО «Кардея»: описание объекта закупки составлено с нарушением требований закона о контрактной системе – указанные характеристики необходимых медизделий не соответствуют коду КТРУ.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС признало ее обоснованной. Заказчику выдано предписание об аннулировании закупки. Также будет возбуждено административное дело.