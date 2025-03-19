За гибель детей при пожаре в Давлекановском районе накажут чиновников

Как мы писали ранее, при пожаре погибли три девочки 2017 и 2019 года рождения и два мальчика 2021 года рождения, а также молодой мужчина.

«Семья состояла на учете как неблагопоучная, в квартире, где проживали дети, систематически наблюдались антисанитарные условия, о чем было известно должностным лицам.

Несмотря на многочисленные сигналы и наличие оснований, дети не были изъяты из семьи, не принимались меры, направленные на рассмотрение вопроса о лишении матери родительских прав», – говорится в сообщении следственного комитета.

Альшеевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Первоначально уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).