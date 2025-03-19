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В Башкортостане прокуратура пресекла незаконное завышение тарифов на отопление

Прокуратура республики выявила нарушения законодательства о тарифообразовании в сфере теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, при утверждении тарифов на отопление для клиентов двух неназванных ресурсоснабжающих организаций были учтены расходы компаний, которые не должны были перекладываться на потребителей.

В частности, это расходы на аренду земельного участка и нежилого помещения, коллекторские услуги и организацию корпоративных мероприятий на общую сумму более 18 млн рублей.

Прокуратура республики внесла в адрес руководителя госкомитета по тарифам представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования ведомство скорректировало тарифы на отопление на 2025 год.

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