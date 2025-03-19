В Башкортостане эвакуировали 103 человека из затопленного района

Река Инзер вышла из берегов и подтопила дома в деревне Азово.

«На месте организовали оперативный штаб. Спасатели эвакуировали 103 человека, 80 из них, в том числе 17 детей, перевезли в пункты временного размещения.

Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым. С жителями деревни работают психологи и соцработники. Эвакуация продолжается.

Эту ситуацию и другие, связанные с большой водой, мы держим на особом контроле. Кроме Архангельского района, остаются подтопленными придомовые участки на территории Белорецкого, Благоварского, Гафурийского районов, 12 участков дорог и два моста», – подписал глава региона эти фото в соцсетях.