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В Башкортостане эвакуировали 103 человека из затопленного района

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал об обстановке в Архангельском районе, на территории которого введен режим ЧС.

Река Инзер вышла из берегов и подтопила дома в деревне Азово.

«На месте организовали оперативный штаб. Спасатели эвакуировали 103 человека, 80 из них, в том числе 17 детей, перевезли в пункты временного размещения.

Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым. С жителями деревни работают психологи и соцработники. Эвакуация продолжается.

Эту ситуацию и другие, связанные с большой водой, мы держим на особом контроле. Кроме Архангельского района, остаются подтопленными придомовые участки на территории Белорецкого, Благоварского, Гафурийского районов, 12 участков дорог и два моста», – подписал глава региона эти фото в соцсетях.

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