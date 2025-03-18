Уфимский детский лагерь «Луч» превратят в полноценный семейный центр

Об этом сегодня, 18 марта, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, посетивший территорию лагеря.

«Сегодня на месте обсудили планы. Лагерю более 50 лет. Потенциал развития территории огромный. Красивая природа, транспортная доступность, наличие водоема, инженерной инфраструктуры – это лишь некоторые плюсы.

Хочется сделать "Луч" семейным центром, местом полноценного отдыха. Расставим приоритеты. Есть вещи, которые нужно привести в порядок в первую очередь для комфортного пребывания детей. Будем думать и о новой концепции: глэмпинги, развитие спортивного направления и другие», – написал Мавлиев.