18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На дорогах Уфы начался ямочный ремонт

Зима закончилась, во многих местах уже оголился асфальт и стал очевиден урон, причиненный тротуарам и проезжей части за зиму.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что ежедневно на ямочном ремонте дорог в Уфе задействовано 38 дорожных рабочих и 22 единицы спецтехники.

С начала года отремонтировали около 3,5 тыс. кв. м дорожного полотна, уложили более 500 тонн щебеночно-битумной смеси.

«Работа продолжается, темп увеличится после запуска асфальтобетонных заводов. Там, где это необходимо, будем делать ремонт большими картами. Для принятия срочных мер на некоторых участках в ближайшее время приступим к фрезерованию», – написал мэр в соцсетях.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: