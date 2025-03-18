На дорогах Уфы начался ямочный ремонт

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что ежедневно на ямочном ремонте дорог в Уфе задействовано 38 дорожных рабочих и 22 единицы спецтехники.

С начала года отремонтировали около 3,5 тыс. кв. м дорожного полотна, уложили более 500 тонн щебеночно-битумной смеси.

«Работа продолжается, темп увеличится после запуска асфальтобетонных заводов. Там, где это необходимо, будем делать ремонт большими картами. Для принятия срочных мер на некоторых участках в ближайшее время приступим к фрезерованию», – написал мэр в соцсетях.