В Башкортостане после трагического пожара возбуждено уголовное дело

Сегодня, 18 марта, пожарные выезжали по сообщению о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Давлекановском районе.
Фото: СУ СК РФ по РБ
Как мы писали ранее, при пожаре погибли три девочки 2017 и 2019 года рождения и два мальчика 2021 года рождения, а также молодой мужчина.
На месте происшествия работают руководитель и следователи Альшеевского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты СК, сотрудники МВД и МЧС.
Пресс-служба СК РФ сообщает о том, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Прокуратура также проводит проверку в связи с пожаром, для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов.
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