В Башкортостане после трагического пожара возбуждено уголовное дело

Как мы писали ранее, при пожаре погибли три девочки 2017 и 2019 года рождения и два мальчика 2021 года рождения, а также молодой мужчина.

На месте происшествия работают руководитель и следователи Альшеевского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты СК, сотрудники МВД и МЧС.

Пресс-служба СК РФ сообщает о том, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Прокуратура также проводит проверку в связи с пожаром, для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов.