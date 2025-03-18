В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 17 по 23 марта 2025 года.
18 марта
Демский район, холодная вода, до 19.00:
Кустарева – 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 60а, 60б, 61, 63, 64, 65, 65/1, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 72, 73, 73а, 73б, 74, 75, 75а, 75в, 76, 77, 78, 80, 81, 81б, 81в, 81г, 82, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в, 90а, 90б, 90в, 92, 94, 96, 98, 102, 104.
Октябрьский район, холодная и горячая вода, до 21.00:
Академика Королева – 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/3, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/2а, 10/3, 10/4, 10/5, 10а, 12, 12/1.
Юрия Гагарина – 49, 51, 53.
Советский район, холодная вода, до 20.30:
Бакалинская – 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6.
18-19 марта
Кировский район, холодная вода, с 10.00 18 марта до 9.00 19 марта:
Авроры – 18/1, 18/3, 20.
Батырская – 39/2, 41/1.
19 марта
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Мубарякова – 9/1, 11/1, 11/2.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Акназарова – 17а, 21.
Менделеева – 145, 145/1, 149, 151.
20 марта
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Малая Кольцевая – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44.
Новороссийская – 41, 51, 51а.
Ивановская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Переулок Павлика Морозова – 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Гатчинская – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 33, 35, 41.
Грозненская – 25, 27, 42, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58.
Кинельская – 25, 29, 31, 33, 35,36, 36б, 38, 40, 42, 44, 46.
Проспект Торговый – 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36.
Ильменская – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 43а.
18-го Партсъезда – 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48.
Ермоловой – 40, 42, 44, 43б.
Ильича – 17/1, 22, 24, 24а.
Правды – 52, 82/1, 82/2.
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:
Набережная р. Уфы – 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43/1, 43к1.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Проспект Октября – 69.
21 марта
Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 22.00:
Гвардейская – 52, 54, 54/1, 54/2.
24 марта
Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 22.00:
Мечетлинская – 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 19, 21.
Татышлинская – 2, 2а, 4, 6, 13, 31.
Майская – 1, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а.
Кигинская – 1, 2а.
Ашинская – 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16.
Майская – 20а, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29.
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