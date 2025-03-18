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В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 17 по 23 марта 2025 года.

18 марта

Демский район, холодная вода, до 19.00:

Кустарева – 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 60а, 60б, 61, 63, 64, 65, 65/1, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 72, 73, 73а, 73б, 74, 75, 75а, 75в, 76, 77, 78, 80, 81, 81б, 81в, 81г, 82, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в, 90а, 90б, 90в, 92, 94, 96, 98, 102, 104.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, до 21.00:

Академика Королева – 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/3, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/2а, 10/3, 10/4, 10/5, 10а, 12, 12/1.

Юрия Гагарина – 49, 51, 53.

Советский район, холодная вода, до 20.30:

Бакалинская – 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6.

18-19 марта

Кировский район, холодная вода, с 10.00 18 марта до 9.00 19 марта:

Авроры – 18/1, 18/3, 20.

Батырская – 39/2, 41/1.

19 марта

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Мубарякова – 9/1, 11/1, 11/2.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Акназарова – 17а, 21.

Менделеева – 145, 145/1, 149, 151.

20 марта

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Малая Кольцевая – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44.

Новороссийская – 41, 51, 51а.

Ивановская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Переулок Павлика Морозова – 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Гатчинская – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 33, 35, 41.

Грозненская – 25, 27, 42, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58.

Кинельская – 25, 29, 31, 33, 35,36, 36б, 38, 40, 42, 44, 46.

Проспект Торговый – 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36.

Ильменская – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 43а.

18-го Партсъезда – 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48.

Ермоловой – 40, 42, 44, 43б.

Ильича – 17/1, 22, 24, 24а.

Правды – 52, 82/1, 82/2.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:

Набережная р. Уфы – 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43/1, 43к1.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Проспект Октября – 69.

21 марта

Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 22.00:

Гвардейская – 52, 54, 54/1, 54/2.

24 марта

Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 22.00:

Мечетлинская – 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 19, 21.

Татышлинская – 2, 2а, 4, 6, 13, 31.

Майская – 1, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а.

Кигинская – 1, 2а.

Ашинская – 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16.

Майская – 20а, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29.

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