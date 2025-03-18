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Радий Хабиров принес соболезнования близким семьи, погибшей при пожаре в Башкортостане

Сегодня, 18 марта, ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Как сообщает МЧС, ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед, по предварительной информации, начал гореть натяжной потолок.

На момент прибытия сотрудников МЧС России открытое горение отсутствовало. Площадь пожара составила 2,5 кв. м.

В квартире без признаков жизни были обнаружены семилетняя девочка, две пятилетние девочки-близнецы и два трехлетних мальчика-близнеца, а также 33-летний мужчина.

«В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь.

Приношу глубочайшие соболезнования близким. И очень прошу всех: берегите себя, берегите своих родных», – написал глава региона в соцсетях.

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