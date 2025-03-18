Радий Хабиров принес соболезнования близким семьи, погибшей при пожаре в Башкортостане

Как сообщает МЧС, ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед, по предварительной информации, начал гореть натяжной потолок.

На момент прибытия сотрудников МЧС России открытое горение отсутствовало. Площадь пожара составила 2,5 кв. м.

В квартире без признаков жизни были обнаружены семилетняя девочка, две пятилетние девочки-близнецы и два трехлетних мальчика-близнеца, а также 33-летний мужчина.

«В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь.

Приношу глубочайшие соболезнования близким. И очень прошу всех: берегите себя, берегите своих родных», – написал глава региона в соцсетях.