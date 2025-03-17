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Башкортостан может стать пилотным регионом российско-белорусского инвестиционного кластера

Депутаты Госсобрания республики планируют внести в Госдуму инициативу создания международного инвестиционного кластера.

Фото: администрация главы Башкортостана

Фото: администрация главы Башкортостана

Эта идея обсуждалась с белорусской стороной на Международной неделе бизнеса в конце прошлого года, был подписан Протокол о намерениях, намечены контуры кластера.

«Механизмы стимулирования бизнеса помогут выстроить такую систему международной промышленной кооперации, которая способна дать синергию в виде конкурентоспособных технологий, продуктов и услуг.

Законопроект определяет особенности функционирования кластера – от процедуры рассмотрения заявок на участие до конкретных налоговых льгот и порядка разрешения споров между хозяйствующими субъектами», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Выбор территории обусловлен наработанной практикой: Беларусь занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Башкортостана.

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