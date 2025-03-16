Скоро будет солнечно: погода в Уфе 17-21 марта

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая рабочая неделя начнется с пасмурных дней, но во второй половине выглянет солнце. Осадков будет мало.

Понедельник, 17 марта: до +4°, облачно, дождь, в ночь на вторник – -1°, снег.

Вторник, 18 марта: до +4°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -4°, без осадков.

Среда, 19 марта: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -8°, без осадков.

Четверг, 20 марта: до +3°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -6°, без осадков.

Пятница, 21 марта: до +4°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -4°, без осадков.