Скоро будет солнечно: погода в Уфе 17-21 марта

Хорошая новость для солнцезависимых: скоро небо над Уфой вспомнит о том, что уже вторая половина марта, и порадует вас погожими деньками.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая рабочая неделя начнется с пасмурных дней, но во второй половине выглянет солнце. Осадков будет мало.
Понедельник, 17 марта: до +4°, облачно, дождь, в ночь на вторник – -1°, снег.
Вторник, 18 марта: до +4°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -4°, без осадков.
Среда, 19 марта: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -8°, без осадков.
Четверг, 20 марта: до +3°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -6°, без осадков.
Пятница, 21 марта: до +4°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -4°, без осадков.
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