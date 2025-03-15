В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы, дорожают другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: картофель (2,82%), свекла (1,77%), помидоры (1,41%).

Также выросли цены на бананы (1,89%), детские овощные консервы (1,55%), молоко (1,41%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (14,33%), яблоки (2,33%), яйца (1,29%), сливочное масло (1,04%), творог (1,02%) и макароны (1,01%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.