Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким уровнем безработицы

Издание отмечает, что по итогам четвертого квартала 2024 года безработица в РФ в очередной раз продемонстрировала рекордно низкий уровень – 2,3% (-0,6% за год). Безработица снизилась в 76 регионах.

Тенденция снижения уровня безработицы на фоне дефицита кадров прослеживается уже достаточно длительное время.

По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале (последние доступные данные) 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года срок поиска работы снизился более чем на полмесяца.

Первое место среди благополучных в плане безработицы регионов занимает Москва: всего 0,9% работоспособного населения не может устроиться (-0,8% за год), среднее время поиска работы составило 3,9 месяца.

Следом идут Амурская область (1%) и ХМАО – Югра (1,1%).

Башкортостан в топе занимает 10 строчку: уровень безработицы составил 1,4% (-0,9%), среднее время поиска работы – 4,2 месяца.