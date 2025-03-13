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В Уфе ограничат движение по Шакшинскому мосту и одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

До 15 апреля с 9.00 до 17.00 и с 20.00 до 6.00 будут перекрывать крайние правые полосы на Шакшинском мосту в обоих направлениях.

Ограничение связано с работами по устройству инженерных коммуникаций.

Кроме того, будут перекрывать улицу Сержанта Пашкова в Ленинском районе:

– с 15 марта до первого мая – половину проезжей части по четной стороне у дома Летчиков, 4;

– с 10 до 30 мая – половину проезжей части по нечетной стороне у дома Летчиков, 4.

Эти ограничения связаны с прокладкой электрокабеля и дальнейшим благоустройством территории строящегося многоквартирного дома.

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