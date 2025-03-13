В Уфе ограничат движение по Шакшинскому мосту и одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: Минтранс Башкортостана
До 15 апреля с 9.00 до 17.00 и с 20.00 до 6.00 будут перекрывать крайние правые полосы на Шакшинском мосту в обоих направлениях.
Ограничение связано с работами по устройству инженерных коммуникаций.
Кроме того, будут перекрывать улицу Сержанта Пашкова в Ленинском районе:
– с 15 марта до первого мая – половину проезжей части по четной стороне у дома Летчиков, 4;
– с 10 до 30 мая – половину проезжей части по нечетной стороне у дома Летчиков, 4.
Эти ограничения связаны с прокладкой электрокабеля и дальнейшим благоустройством территории строящегося многоквартирного дома.
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