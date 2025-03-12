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В «БашРТС» объяснили, куда обращаться, если в квартире жарко

На календаре весна, за окном – тоже уже почти, а батареи во многих домах до сих пор топят по-зимнему. Рассказываем, имеет ли смысл обращаться по этому поводу к поставщику тепла.

Как сообщили в компании «БашРТС», для регулирования температуры внутри жилого дома необходимо обращаться в управляющую организацию.

Ресурсоснабжающие организации, в частности ООО «БашРТС», отвечают за качество поставляемого ресурса до границы жилого дома. Контроль состояния внутридомовых систем, в том числе отопления – задача управляющей организации.

Также там напомнили, что оперативно отрегулировать подачу тепла в жилой дом невозможно: система отопления инерционна и любое воздействие на нее растянуто по времени – от нескольких часов до суток.

Если у вас возникают вопросы по работе ООО «БашРТС», можете обратиться по телефонам +7 (347) 222-22-00, +7 (347) 222-22-55 (пн-сб с 8.00 до 20.00).

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