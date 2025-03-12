По словам министра, в 2024 году внешнеторговый оборот Башкортостана вырос на 6,4% по сравнению с 2023. При этом объем экспорта увеличился на 4,2%, а импорт – на 12,2%.

Вырос также объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров – на его долю приходится 55,9%. Всего же экспорт составляет 71,1% от общего объема ВТО Башкортостана.

«Сегодня мы держим курс на Юго-Восточную Азию. Российская экономика развивалась годами и смогла пережить уже несколько крупных мировых кризисов. Мы пользуемся большим географическим потенциалом России, близостью Китая и Ближнего Востока и других стран. В топ-10 контрагентов республики как раз и вошли Китай, Турция, Индия, Казахстан, Тунис, Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Бразилия и Ливия. В 2024 году экспорт с этими странами составил 78,9% от общего объема экспорта республики Башкортостан, внешнеторговый оборот – 74,7%», – рассказала Болычева.

Кроме того, ВТО с СНГ вырос на 3,6% выше относительно показателя за 2023 год, БРИКС – на 26,1%, ШОС – на 19,3%, Азии – на 7,5%, Африки – уже в 2,6 раза, а Южной Америки – в 4,9 раза.