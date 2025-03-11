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На лучшей вакансии марта в Уфе предлагают до 250 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 72 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало марта 2025 года.

Топ вакансий марта в Уфе выглядит следующим образом:

1. Судокорпусник-ремонтник в ИП. Предлагаемая зарплата – 150-250 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель категории Е в АТП (грузоперевозки по России). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Директор торгового центра в «Шатлык люкс». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по оптовым продажам в «Аманат-инвест» (садовый центр). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Мастер кузовного ремонта в «Автоплюс» (сеть автоцентров). Предлагаемая зарплата – 95-150 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (руководитель отдела продаж); в Казани – 200 тыс. рублей в месяц (шеф-пекарь); в Москве – 300-500 тыс. рублей в месяц (врач-эндокринолог).

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