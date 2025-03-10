В Уфе «Лада Калина» ушла под землю при просадке грунта

Сегодня, 10 марта, около полуночи в ЕДДС Уфы поступила информация о том, что по адресу около дома Интернациональная, 193/1 образовалась большая дыра в асфальте.
Фото: ufa112.ru
Это произошло из-за просадки грунта. В образовавшуюся яму провалился автомобиль «Лада Калина».
На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели УГЗ Уфы. Опасный участок диаметром семь метров и глубиной восемь метров огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки.
Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района.
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