В Уфе «Лада Калина» ушла под землю при просадке грунта

Это произошло из-за просадки грунта. В образовавшуюся яму провалился автомобиль «Лада Калина».

На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели УГЗ Уфы. Опасный участок диаметром семь метров и глубиной восемь метров огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки.

Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района.