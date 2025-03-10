Башкортостан вошел в топ-3 регионов по поддержке СВО

Федеральные эксперты подсчитали все меры поддержки, оказываемые регионами военнослужащим, и составили рейтинг.
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Первое место в топ-15 регионов-лидеров по комплексному вовлечению в поддержку СВО заняли Москва и Московская область.
Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Башкортостан расположился на третьей строчке.
В Башкортостане действуют более 40 мер поддержки для участников СВО и их семей, республика в числе лидеров по объему единовременных выплат контрактникам и первой в 2022 году отправила гумконвой.
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