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Башкортостан вошел в топ-3 регионов по поддержке СВО

Федеральные эксперты подсчитали все меры поддержки, оказываемые регионами военнослужащим, и составили рейтинг.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Первое место в топ-15 регионов-лидеров по комплексному вовлечению в поддержку СВО заняли Москва и Московская область.

Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Башкортостан расположился на третьей строчке.

В Башкортостане действуют более 40 мер поддержки для участников СВО и их семей, республика в числе лидеров по объему единовременных выплат контрактникам и первой в 2022 году отправила гумконвой.

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