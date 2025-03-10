Башкортостан вошел в топ-3 регионов по поддержке СВО

Первое место в топ-15 регионов-лидеров по комплексному вовлечению в поддержку СВО заняли Москва и Московская область.

Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Башкортостан расположился на третьей строчке.

В Башкортостане действуют более 40 мер поддержки для участников СВО и их семей, республика в числе лидеров по объему единовременных выплат контрактникам и первой в 2022 году отправила гумконвой.