В Уфе загорелся жилой дом на улице Октябрьской Революции

Горел Г-образный бревенчатый дом размером 15х30 метров мансардного типа на пять квартир.

Прибывшие на место спасатели вывели четырех человек, была угроза распространения огня на соседние строения.

Вскоре горение было потушено, проведены проливка и разбор конструкций.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.