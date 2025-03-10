В Уфе загорелся жилой дом на улице Октябрьской Революции

Сегодня, 10 марта, утром силы и средства МЧС России выезжали по сообщению о пожаре в историческом центре Уфы.
Фото: МЧС России
Горел Г-образный бревенчатый дом размером 15х30 метров мансардного типа на пять квартир.
Прибывшие на место спасатели вывели четырех человек, была угроза распространения огня на соседние строения.
Вскоре горение было потушено, проведены проливка и разбор конструкций.
Пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.
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