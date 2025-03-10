В Башкортостане хотят учредить новый профессиональный праздник

Отмечать День работника сферы молодежной политики планируется ежегодно в День молодежи – последнюю субботу июня.

«Специалисты в этой области без преувеличения участвуют в формировании будущего общества через реализацию государственных программ и создание условий для самореализации молодежи. Учреждение профессионального праздника станет признанием значимости профессии и роли молодежной политики в стране», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Сегодня в республике ведут работу 68 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров и клубов.

Всего в муниципальных молодежных учреждениях работают около 1,5 тыс. специалистов по работе с молодежью.