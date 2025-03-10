В Уфе отключат воду в пяти районах

10 марта

Октябрьский район, холодная вода, до 18.00:

Баязита Бикбая – 32.

Юрия Гагарина – 19.

Октябрьский район, холодная вода, до 20.00:

Максима Рыльского – 18, 20.

Юрия Гагарина – 40.

11 марта

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Софьи Перовской – 56.

Генерала Рыленко – 3.

Габдуллы Амантая – 1, 1/1, 1/2.

Муксимова – 2/3.

Мубарякова – 6/2.

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Баязита Бикбая – 36/1, 38, 38/1.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:

проспект Октября – 18/3, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2.

Комсомольская – 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 31/2, 33, 35.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Миловская – 16.

Летчиков – 1/8, 2д.

13 марта

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Судоремонтная – 1б, 1г, 2, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 14ф, 15, 16, 17, 17а, 18, 18, 20, 20, 20б, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32.

Рычкова – 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 16, 17.

Вторая Судоремонтная – 18, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34.

Пожарского – 299, 299а, 299б, 303, 307, 308, 310, 312, 314, 316, 318.

Серафимовича – 1, 2, 4, 5а, 6, 6а, 7, 9, 13, 17, 17а, 18, 19, 20.

Союзная – 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28.

Переулок Запорожский – 4, 6, 8.

13-14 марта

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 13 марта до 10.00 14 марта:

Ферина – 6/1, 8, 8, 8/1, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 10, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 15, 15/1.