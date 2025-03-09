Стало известно, когда в Уфе начнет таять снег

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не будет совсем, температура всю неделю будет выше нуля днем, а со среды – и ночью, так что ожидаем резкого уменьшения сугробов. В конце недели пойдут дожди, которые ускорят таяние снега.

Понедельник, 10 марта: до +3°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -11°, без осадков.

Вторник, 11 марта: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -4°, без осадков.

Среда, 12 марта: до +3°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +1°, небольшой снег с дождем.

Четверг, 13 марта: до +5°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +1°, без осадков.

Пятница, 14 марта: до +5°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +2°, временами небольшой снег с дождем.