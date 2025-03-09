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В Уфе установят еще 114 уличных видеокамер

Камеры устанавливают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», их подключат к Интеллектуальной транспортной системе.

Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

Как сообщили в правительстве региона, до 2027 года в Уфе установят 114 новых уличных видеокамер.

Из них 38 камер будут с поворотным механизмом и расширенной функцией видеоаналитики. Эти камеры смогут автоматически фиксировать аварии, препятствия на проезжей части и выявлять скопления транспорта.

Они смогут охватывать более широкую зону наблюдения и при возникновении ДТП – быстро идентифицировать транспортные средства.

В Уфимской агломерации ИТС начали внедрять с 2022 года. За три года на наиболее оживленных транспортных артериях города модернизировали 140 светофорных комплексов, установили 70 камер с видеоаналитикой, два табло переменной информации и многое другое, а также создали Ситуационный центр.

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