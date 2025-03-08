В Башкортостане резко подешевели огурцы, подорожали другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: помидоры (2,3%), капуста (2%), лук (1,5%), картофель (1,4%), морковь (1%).

Также выросли цены на яблоки (2,2%), творог и вермишель (по 1,9%), сухие молочные смеси для детского питания (1,1%), бананы и рыба (по 1,3%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (6,5%), печенье (2,3%), куры (2,1%), мука (1,4%) и подсолнечное масло (1,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.