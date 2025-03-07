Мэрия Уфы запретила строить высотку в Сипайлово

Речь идет об участке площадью 12 668 кв. м с кадастровым номером 02:55:020512:102.

Он расположен на улице Сипайловская, перед домами 3/2, 3/3 и 3/4.

Минземимущество подало запрос на предоставление этому участку условно разрешенного вида использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Мэрия ответила отказом на основании протокола общественных обсуждений от восьмого ноября 2024 года №44, заключения по результатам общественных обсуждений и рекомендаций комиссии по правилам землепользования и застройки.