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Мэрия Уфы запретила строить высотку в Сипайлово

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева об отказе в предоставлении разрешения на строительство очередного высотного ЖК.

Речь идет об участке площадью 12 668 кв. м с кадастровым номером 02:55:020512:102.

Он расположен на улице Сипайловская, перед домами 3/2, 3/3 и 3/4.

Минземимущество подало запрос на предоставление этому участку условно разрешенного вида использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Мэрия ответила отказом на основании протокола общественных обсуждений от восьмого ноября 2024 года №44, заключения по результатам общественных обсуждений и рекомендаций комиссии по правилам землепользования и застройки.

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