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В Уфе на 2 недели частично перекроют улицу Авроры

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 10 по 23 марта 2025 года перекроют половину полосы движения по четной стороне от дома Авроры, 18 до улицы Расула Гамзатова.

Ограничение связано с работами по устройству сетей водоснабжения строящегося многоквартирного дома.

На сегодняшний день в городе до 14 марта также ограничено движение по улице Чудской и частично перекрыт участок напротив дома №17 по Уфимскому шоссе. Эти ограничения введены в связи со строительством наружного газопровода.

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