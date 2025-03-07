Предприятия Башкортостана будут получать налоговый вычет за помощь колледжам

Парламент рассмотрит документ в первом чтении в марте.

В случае утверждения предприятия, которые безвозмездно передают колледжам оборудование, смогут при уплате налога на прибыль организаций воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом.

«Мы рассчитываем, что возможность уменьшить налоговую нагрузку будет для предприятий стимулом к более тесному взаимодействию с колледжами. Чтобы подготовить квалифицированные кадры, одной теории мало – нужна практика. А для этого необходимы станки, оборудование.

Сотрудничество бизнеса и системы СПО поможет созданию комплексной образовательно-производственной среды и в конечном итоге сократит кадровый дефицит в экономике», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

Размер вычета – не более 50% от суммы расходов при условии, что стоимость переданного имущества составляет от одного до 50 млн рублей, а само имущество относится к учебному (лабораторному) оборудованию.

Эта мера обойдется бюджету региона в 750 млн рублей за три года. В Госсобрании считают, что выпадающие доходы будут компенсированы за счет сокращения расходов на укрепление материально-технической базы колледжей.