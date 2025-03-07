В Уфе сносят последний дом, мешавший проекту «Южные ворота»

«Южные ворота» – это один из масштабных «юбилейных» проектов, реализующихся в Уфе. Он подразумевает реконструкцию улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на их пересечении.
Сроки реализации проекта были сорваны – ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что пришлось сдвинуть все вправо из-за двух домов, владельцы которых отказывались продавать свои участки городу.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях это видео, написав, что завершается снос последнего здания на улице Пугачева, препятствующего реализации проекта «Южные ворота».
«С 2022 года выполнен огромный объем работ. Изъято 147 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости - это 411 собственников. Выплачено более 2 миллиардов рублей возмещения.
Реконструкция улицы Пугачева продолжается, планируем завершить в 3 квартале этого года», – сообщил Мавлиев.
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