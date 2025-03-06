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В Башкортостане до конца года построят 6 поликлиник

На заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова обсудили вопросы сферы здравоохранения в регионе.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Как сообщили в правительстве, главная национальная цель – достижение уровня ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.

Андрей Назаров отметил, что в 2025 году необходимо завершить строительство шести поликлиник в Благовещенске, Янауле, Учалах, селах Аскарово, Аскино и Бакалы и ремонт девяти медицинских объектов, в том числе запланирована серьезная модернизация больницы скорой медицинской помощи и клинической больницы №8 в Уфе.

Также планируют приобрести 134 быстровозводимые модульные конструкции и 99 санитарных машин, откроют филиал медицинского колледжа в Акъяре.

В сельских районах откроют 12 женских консультаций с современным оборудованием, на эти цели направят более 700 млн рублей.

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