В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на третье марта 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,16 рубля за литр (+0,06 рубля за неделю);

– АИ-92 – 54,85 рубля за литр (+0,05 рубля);

– АИ-95 – 59,14 рубля за литр (+0,06 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,08 рубля за литр (+0,13 рубля);

– дизельное топливо – 67,9 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,22 рубля за литр) и по России (59,1 рубля за литр).