Бывший директор уфимской школы пойдет под суд за мошенничество и взятки

Следствие считает, что директор школы в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года необоснованно установила одному из учителей повышенный персональный коэффициент и потребовала ежемесячно перечислять ей более 16 тыс. рублей.

Также она фиктивно трудоустроила в школу свою знакомую на должность старшего вожатого и получала за нее зарплату.

Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 220 тыс. рублей.

Кроме того, с июня 2021 года по август 2023 года директор школы получила от тренера-преподавателя по тхэквондо взятку в размере 189 тыс. рублей за нерасторжение договора аренды помещения спортивного зала.

Теперь она обвиняется по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог), пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Для возмещения причиненного ущерба на квартиру обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.