Парламент Башкортостана хочет узаконить деятельность аварийных комиссаров

На сегодняшний день в республике больше половины ДТП оформляется по европротоколам, в упрощенном порядке.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Для этого не нужно вызывать и ждать инспекторов ГИБДД – аварийные комиссары за определенную плату берут на себя оформление необходимых документов, экономя время и силы автомобилистам.
Депутаты Госсобрания планируют внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность аварийных комиссаров.
«При всех несомненных плюсах этот механизм дает сбой и нуждается в регулировании. И прежде всего, необходимо законодательно закрепить статус аварийного комиссара. Сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно.
На практике бывают случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы и страховые компании отказывают автовладельцам в возмещении ущерба.
Целесообразно создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между профессиональным объединением комиссаров и ГИБДД в интересах автовладельцев и всех участников дорожного движения», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.
Эксперты считают необходимым разработать программу подготовки аварийных комиссаров, а также внести изменения в образовательную программу автошкол, чтобы автомобилисты лучше понимали порядок оформления ДТП без участия инспекторов ГИБДД.
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