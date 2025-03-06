Парламент Башкортостана хочет узаконить деятельность аварийных комиссаров

Для этого не нужно вызывать и ждать инспекторов ГИБДД – аварийные комиссары за определенную плату берут на себя оформление необходимых документов, экономя время и силы автомобилистам.

Депутаты Госсобрания планируют внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность аварийных комиссаров.

«При всех несомненных плюсах этот механизм дает сбой и нуждается в регулировании. И прежде всего, необходимо законодательно закрепить статус аварийного комиссара. Сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно.

На практике бывают случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы и страховые компании отказывают автовладельцам в возмещении ущерба.

Целесообразно создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между профессиональным объединением комиссаров и ГИБДД в интересах автовладельцев и всех участников дорожного движения», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Эксперты считают необходимым разработать программу подготовки аварийных комиссаров, а также внести изменения в образовательную программу автошкол, чтобы автомобилисты лучше понимали порядок оформления ДТП без участия инспекторов ГИБДД.