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В марте жителей Башкортостана ждут сокращенный рабочий день и длинные выходные

Первый месяц весны традиционно ассоциируются у жителей России с праздничным выходным: в марте отмечают Международный женский день.

В этом году дополнительного выходного по случаю 8 Марта не будет, как не было его и в феврале.

Восьмое марта выпадает на субботу, но положенный праздничный выходной перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных 12-15 июня непрерывным.

Пятница, седьмое марта, будет сокращенным рабочим днем.

В марте, однако, все же ожидаются длинные выходные: 29-30 числа (суббота и воскресенье) – Ураза-байрам, выходной переносится на понедельник, 31 марта, так что отдыхать жители республики будут три дня подряд.

Это единственный внеплановый выходной до майских праздников.

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