В Уфе подрядчика осудили за мошенничество при ремонте УГНТУ

Как установлено следствием и судом, в 2021 году между УГНТУ и компанией был заключен контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса вуза на общую сумму более девяти млн рублей.

В рамках исполнения контракта подрядчиком не были выполнены работы на сумму более 1,5 млн рублей, однако директор подрядной организации ввел в заблуждение ответственных должностных лиц университета, склонив их подписать акты о приемке выполненных работ и их стоимости.

Мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения, и получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. На его автомобиль Volkswagen Tiguan наложен арест.