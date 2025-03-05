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В Уфе подрядчика осудили за мошенничество при ремонте УГНТУ

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 55-летнего директора ООО «Окна Премиум».

Фото: surb.sledcom.ru

Фото: surb.sledcom.ru

Как установлено следствием и судом, в 2021 году между УГНТУ и компанией был заключен контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса вуза на общую сумму более девяти млн рублей.

В рамках исполнения контракта подрядчиком не были выполнены работы на сумму более 1,5 млн рублей, однако директор подрядной организации ввел в заблуждение ответственных должностных лиц университета, склонив их подписать акты о приемке выполненных работ и их стоимости.

Мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения, и получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. На его автомобиль Volkswagen Tiguan наложен арест.

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