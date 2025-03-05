В Башкортостане введут обязательное чипирование собак

Комитет Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию поддержал изменения в закон об ответственном обращении с животными.
Поправками планируют ввести в регионе обязательную идентификацию собак путем введения подкожного чипа.
Правительство республики наделят полномочиями по установлению порядка идентификации и регистрации животных и созданию государственной информационной системы в области обращения с домашними животными.
До конца 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого владельцы смогут чипировать своих питомцев бесплатно – за счет республиканского бюджета. На эти цели из бюджета направят около 80 млн рублей. Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев.
Законопроект рассмотрят в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце марта.
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