В Башкортостане введут обязательное чипирование собак

Поправками планируют ввести в регионе обязательную идентификацию собак путем введения подкожного чипа.

Правительство республики наделят полномочиями по установлению порядка идентификации и регистрации животных и созданию государственной информационной системы в области обращения с домашними животными.

До конца 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого владельцы смогут чипировать своих питомцев бесплатно – за счет республиканского бюджета. На эти цели из бюджета направят около 80 млн рублей. Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев.

Законопроект рассмотрят в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце марта.