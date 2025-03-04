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В Башкортостане в 2025 году начнут благоустройство 94 общественных территорий

В прошлом году в регионе благоустроили 123 общественные территории благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Рендеры опубликовал Радий Хабиров

Рендеры опубликовал Радий Хабиров

В этом году, как сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, начнут работы еще на 94 объектах. В планах – 35 парков и скверов, 30 пешеходных зон и аллей, две площади, девять набережных и другие пространства.

Всего за пять лет реализации проекта в республике благоустроили 806 объектов.

«Один из самых важных и крупных проектов – парк имени Ленина в Уфе. Мы давно планировали привести его в порядок – наконец приступаем.

Будем менять здесь асфальтовое покрытие и инженерные сети, установим дополнительное освещение, видеонаблюдение. Отремонтируем чаши фонтанов, обустроим детскую площадку, добавим малые архитектурные формы. Наша задача – сделать парк современным, вдохнуть в него новую жизнь», – рассказал глава региона.

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