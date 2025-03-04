Владимир Путин исключил «Башкирскую содовую компанию» из списка стратегических предприятий

Тогда суд пришел к выводу, что у тогдашних владельцев акции оказались путем мошеннических схем и умышленных нарушений.

После этого 95,7% акций перешли в ведение Росимущества, впоследствии Владимир Путин передал Башкортостану 38,3% акций БСК, 11,7% плюс одна акция были переданы в управление АО «Региональный фонд» республики Башкортостан.

47-процентный пакет остался в федеральной собственности. Правительство передало его в доверительное управление ООО «Русский водород», и в 2023 году президент подписал соответствующий указ. Компания «Русский водород» могла распоряжаться активами «Башкирской содовой компании» в интересах государства, акции по-прежнему были в федеральной собственности.

Теперь Владимир Путин указом исключил БСК из списка стратегических предприятий, а также распорядился в трехмесячный срок прекратить доверительное управление акциями компании «Русским водородом» и АО «Региональный фонд».

Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. С чем это связано – не уточняется.

«Башкирская содовая компания» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Компания занимает первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, является крупнейшим производителем соды в Европе, входит в тройку лидеров в России по производству поливинилхлорида и каустической соды.