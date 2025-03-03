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Стало известно, сколько времени потребуется для ремонта здания бывшего кинотеатра «Победа»

Глава Башкортостана Радий Хабиров и глава Администрации Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировали ход капитального ремонта объекта культурного наследия – здания бывшего кинотеатра «Победа».

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Первый кирпич здания заложили девятого мая 1945 года, а сдали его в 1948 году. Оно уже давно нуждается в капитальном ремонте.

Точные сроки проведения работ не называют, но сегодня, третьего марта, на совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил о том, что на полный ремонт уйдет по крайней мере полтора года.

После реконструкции в обновленном здании появится современный зрительный зал на 289 мест, в том числе – для маломобильных жителей.

Строители уже выполнили усиление фундаментов, разводку системы отопления, монтаж оконных блоков, устройство сцены и подиума зрительного зала, а также работы по шумоизоляции и установке звуковых панелей.

Мэрия приняла решение, что после ремонта в нем расположится Театр юного зрителя, который сейчас размещается в Сипайлово.

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