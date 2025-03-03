В Уфе за выходные произошло 88 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 88 ДТП, в них пострадали пять человек.

Пресечено 702 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (145), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (45) и не уступавшие дорогу пешеходам (37).

Кроме того, оштрафовали 50 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще 14 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.